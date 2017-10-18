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"Шахтер" одержал выездную победу над "Фейеноордом" (ВИДЕО)
18.10.2017 11:05
Донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов на выезде добыл непростую победу над голландским «Фейеноордом» со счетом 2:1, сообщает XSPORT.ua.
Подопечные Паулу Фонсеки пропустили первыми уже на 8 минуте, но затем, усилиями Бернарда, сумели забить дважды и вырвали победу. Завершения матча было напряженным - из-за удаления Ракицкого гости доигрывали матч в меньшинстве.
Таким образом, «Шахтер» добыл первую в истории победу над командой из Нидерландов и продолжил погоню за «Манчестер Сити», который в параллельном матче обыграл «Наполи». После трех туров у донетчан 6 баллов и второе место в турнирной таблице, у «горожан» - 9 баллов и 1 место.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
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