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15-летний киевлянин получил звание международного гройссмейстера

19.10.2017 14:00
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15-летний киевлянин получил звание международного гройссмейстера

На конгрессе ФИДЕ, который прошел в Турции, 15-летнему украинцу Кириллу Шевченко присвоили звание международного гройссмейстера. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Кузьменко, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Таким образом, на данный момент он является одним из самым молодых гроссмейтеров в мире, уступая только 14-летнему американцу Авондеру Лиангу.
"Кирилл киевлянин. Чемпион Европы по блицу до 10 лет, бронзовый призер чемпионатов Мира и Европы до 10 лет. Чемпион Украины до 8 и 14 лет. В 9 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта. В 13 лет - международный мастер. Победитель крупного опен турнира "Пфальц опен" и "Гран-при Армении", - рассказал его тренер Владимир Баклан.



Теги: Украина, шахматы, гроссмейстер
 
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