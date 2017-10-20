Лига Европы: Заря и Динамо удивили букмекеров

20.10.2017 10:20

Динамо и Заря закончили первый круг Лиги Европы в зоне плей-офф своих групп, сообщает sportarena.com.

Заря во Львове минимально одолела Герту (2:1), набрав шесть очков после первого круга. Учитывая, что в параллельном матче группы Эстерсунд и Атлетик сыграли вничью (2:2), команда Вернидуба после трех туров идет второй, имея шесть очков и опережая ближайшего соперника на четыре очка.

Динамо с аналогичным преимуществом лидирует, однако максимального количества очков киевляне уже не наберут. В домашнем матче против Янг Бойз зафиксирована ничья — 2:2. Динамо дважды отыгрывалось, но вырвать победу не сумело. В параллельном матче группы Скендербеу и Партизан также сыграли вничью (0:0).

Следует отметить, что киевляне, по мнению букмекеров, являлись фаворитом противостояния в поединке против Янг Бойз, в то время как в матче Заря - Герта более вероятной считалась победа команды из Берлина.