Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт

21.10.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт

21-летняя биатлонистка из Беларуси Дарья Блашко, двукратная золотая медалистка юниорского ЧМ-2015 в Раубичах, получила украинский паспорт, сообщает Федерация биатлона Украины на своей странице в «Фейсбуке», передает sport.tut.by.
По словам главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, Дарья Блашко сможет поехать на последний предсезонный сбор с украинской командой, и есть надежда, что спортсменка сможет выступить уже в этом сезоне. Но это будет зависеть от ответа Белорусской федерации биатлона. Владимир Брынзак уже побывал в Беларуси, где обсуждал этот вопрос.
Указ президента Украины Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства Дарье Блашко был подписан в конце сентября.



Теги: Украина, Беларусь, гражданство, биатлон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх