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Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"
22.10.2017 17:20
Сегодня в центральном матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" в так называемом украинском классико, сообщает УНН.
В 2017 году в УПЛ команды между собой провели три встречи - две победы в "Динамо" (3:2, 1:0) и одна у "Шахтера" (0:1).
Статистика лидеров украинского футбола говорит о преимуществе "динамовцев". В предыдущих 54-х играх команда победила 21 раз, 15 раз была зафиксирована ничья при 18 победах "Шахтера". Разница мячей 71:66 в пользу киевлян. Тем не менее букмекеры считают явным фаворитом матча команду из Донецка.
Начало поединка - в 19.30. C 19.15 прямую трансляцию встречи будет осуществлять телеканал "2+2".
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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