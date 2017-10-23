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Фонсека прокомментировал нулевую ничью с "Динамо"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека прокомментировал ничейный результат в игре 13-го тура УПЛ с киевским "Динамо", передает УНН.
"В игре было много тактики, однако не опасности у обоих ворот. Как мне кажется, только одна команда хотела победить. Мы приехали на стадион главного конкурента с желанием показать свой футбол и выиграть. Встретились с соперником, который почти все время находился на своей половине в расчете на контратаку или на нашу ошибку. Думаю, совершенно ясно, что мы были лучше", - заявил португалец.
Также Фонсека прокомментировал разговоры с судьей во время перерыва и эпизод с рукой Бутка.
"Матч для арбитра был нелегким. Футболисты не упростили ему работу - было много фолов. Когда я вижу, что определенный игрок очень часто позволяет себе нарушать правила, а рефери не обращает внимания, конечно, я с ним об этом поговорить. Всегда в подобных ситуациях стараюсь такое прокомментировать. Относительно Бутко скажу откровенно: сейчас я еще не знаю, о каком эпизоде вы говорите, не видел повторов", - подчеркнул тренер.
Теги: ничья, комментарий, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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