ФИФА выбрала лучшего футболиста года

24.10.2017 09:40

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан игроком 2017 года по версии ФИФА, сообщает телеканал 112 Украина.

В Лондоне завершилась церемония награждения ФИФА. Главный приз вечера, звание футболиста года, получил португалец Криштиану Роналду, который в прошлом году также выигрывал этот приз. Роналду обошел в голосовании аргентинца Лео Месси и бразильца Неймара.

"Спасибо всем, что голосовали за меня. Хочу отметить Лео и Неймара, которые присутствуют здесь. Спасибо "Реалу" за поддержку в течение всего года. Я побеждаю второй год подряд. Для меня это важный момент. Спасибо фанатам по всему миру. Я счастлив, спасибо большое", - сказал после вручения приза Роналду.

Победитель определился в результате голосования среди тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.