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Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках

25.10.2017 09:50
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Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках

Бывшая американская танцовщица Ирен Сьюэлл установила мировой рекорд, пробежав марафон в туфлях на высоких каблуках. Дистанцию в 42 километра девушка преодолела за 7 часов и 28 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Телеканал новостей «24».
"Ну что, мир, я это сделала. Сама в шоке, но это действительно произошло", – сообщила Ирэн Сьюэлл в Facebook. Свой пробег Сьюэлл сделала в обуви с каблуками высотой 7,6 см, опередив бывшую рекордсменку на две минуты.
Во время подготовки к марафону она пробегала еженедельно от 8 до 11 километров на каблуках, в повседневной жизни она тоже стала чаще носить такую обувь.
Правда, врачи не советуют повторять рекорд девушки. Ношения каблуков долгое время может негативно отразиться на здоровье. В частности, нарушить механику движения ног и создавать чрезмерное напряжение в голенях. Это может привести к трещинам в костях, растяжениям мышц и переломам.



Теги: каблук, рекорд, марафонский бег
 
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