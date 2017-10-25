- Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках09:50
- В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады (ВИДЕО)16:45
- ФИФА выбрала лучшего футболиста года09:40
- Фонсека прокомментировал нулевую ничью с "Динамо"09:50
- Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"17:20
- Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт14:20
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- Лига Европы: Заря и Динамо удивили букмекеров10:20
- 15-летний киевлянин получил звание международного гройссмейстера14:00
- "Шахтер" одержал выездную победу над "Фейеноордом" (ВИДЕО)11:05
Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках
Бывшая американская танцовщица Ирен Сьюэлл установила мировой рекорд, пробежав марафон в туфлях на высоких каблуках. Дистанцию в 42 километра девушка преодолела за 7 часов и 28 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Телеканал новостей «24».
"Ну что, мир, я это сделала. Сама в шоке, но это действительно произошло", – сообщила Ирэн Сьюэлл в Facebook. Свой пробег Сьюэлл сделала в обуви с каблуками высотой 7,6 см, опередив бывшую рекордсменку на две минуты.
Во время подготовки к марафону она пробегала еженедельно от 8 до 11 километров на каблуках, в повседневной жизни она тоже стала чаще носить такую обувь.
Правда, врачи не советуют повторять рекорд девушки. Ношения каблуков долгое время может негативно отразиться на здоровье. В частности, нарушить механику движения ног и создавать чрезмерное напряжение в голенях. Это может привести к трещинам в костях, растяжениям мышц и переломам.
Теги: каблук, рекорд, марафонский бег
- В Раде депутаты снова устроили побоище (ВИДЕО)
- В ПР называют "фейковые SMS" оппозиции провокацией
- Регионалы надеются, что новый посол изменит отношения США и Украины
- Регионалы сомневаются, что оппозиционеры разблокируют Раду
- Регионалов "косит" неизвестная болезнь
- В Донбассе на рынке отказываются продавать картошку членам Партии регионов
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе10:39
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО09:19
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире08:02
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"07:28
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе10:39
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке10:21
- Собчак назвала ответственного за войну на Донбассе10:10
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе09:59
- Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках09:50
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"09:41
- Французский композитор подал в суд на Филиппа Киркорова (ВИДЕО)09:30
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО09:19
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»08:59
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"