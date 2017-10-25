- Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»21:11
- Американка установила мировой рекорд в марафонском беге на каблуках09:50
- В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады (ВИДЕО)16:45
- ФИФА выбрала лучшего футболиста года09:40
- Фонсека прокомментировал нулевую ничью с "Динамо"09:50
- Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"17:20
- Перспективная белорусская биатлонистка получила украинский паспорт14:20
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- Лига Европы: Заря и Динамо удивили букмекеров10:20
- 15-летний киевлянин получил звание международного гройссмейстера14:00
Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»
26 октября на льду ЛА «Альтаир» дончане принимают харьковчан. Начало матча – 19:30
В четверг 26 октября на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" проведет первый матч в чемпионате Украины после возвращения из Риги – соперником дончан станет харьковское "Динамо".
История противостояния команд в чемпионате Украины невелика: в двух предыдущих матчах победу одерживали дончане – 8:2 в Харькове и 6:5 в Дружковке.
К завтрашнему противостоянию команды подходят с разным настроем: в последнем матче чемпионата Украины дончане уверенно обыграли "Белый Барс", а динамовцы в напряженной борьбе уступили "Кременчуку" со счетом 3:5.
Наиболее результативными в матчах с "Динамо" в настоящее время являются два игрока "Донбасса" – Илья Коренчук и Александр Александров имеют одинаковое количество очков. Коренчук имеет в своем активе 2 гола и 4 передачи в двух матчах с харьковчанами, Александров – 1 гол + 5 ассистов.
Говоря о личной статистике, нельзя не отметить результативную серию капитана "Динамо" Владимира Чердака, который набирает очки во всех матчах сезона. На данный момент в активе лучшего бомбардира лиги 29 (14+15) очков.
Удастся ли дончанам справиться с неуступчивым харьковским МХК "Динамо" и прервать результативную серию Владимира Чердака узнаем уже завтра.
Ледовая арена "Альтаир". Начало матча 19:30. Билеты доступны в кассах арены. Прямая трансляция матча – телеканал Xsport, а также спортивный портал Xsport.ua.
Теги: Донбасс, хоккей, матч, встреча
- Рижское "Динамо" выбивает "Донбасс" из Кубка надежды
- Сегодня "Донбасс" сыграет сразу в двух матчах
- Континентальный Кубок IIHF в Донецке: изменено время начала матчей
- Станя и Радулов обыграли ХК "Донбасс"
- Donbass open cup-2012.Силы ушли на «львов»
- Континентальная хоккейная лига. Календарь матчей ХК "Донбасс"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО20:44
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО19:54
- Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам16:49
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ16:02
- Стало известно об исчезновении в зоне АТО бойца ВСУ15:39
- В каком случае приостановят выплату пенсий в "ДНР"15:20
- Оккупационные "власти" ОРДО объяснили, что могут лишать переселенцев права на жилплощадь15:01
- В. Медведчук: Единственный способ сохранить территориальную целостность Украины - план по реинтеграции Донбасса14:39
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ13:39
- ООН: Донбасс быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире13:21
- Превью встречи «Донбасс» – «Динамо»21:11
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО20:44
- Украинских водителей предупредили о вступлении в силу новых штрафов20:20
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО19:54
- Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак19:24
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Мост в Крым могут подорвать? Стало известно о неожиданном распоряжении Путина по скандальной стройке18:29
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- Укроборонпром не пустил аудиторов на предприятия17:39
- Что произойдет, когда Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business17:21
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»