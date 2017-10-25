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"Шахтер" в инфарктном поединке прошел в 1/4 финала Кубка Украины
25.10.2017 21:30
В центральном поединке 1/8 финала Кубка Украины луганская "Заря" принимала на "Славутич-Арене" в Запорожье донецкий "Шахтер", сообщает Телеграф.
Уже на 12 минуте первого тайма "Заря" повела в счете 1:0. Лунев чудом избежал офсайда и пробил в касание.
А на 51 минуте встречи луганчане удвоили свое преимущество. Гордиенко замкнул прострел в штрафную.
Горняки бросились отыгрываться и благодаря дублю Феррейры (на 72 и 90+1 минутах) смогли перевести игру в овертайм.
В дополнительное время Коваленко на 99 минуте вывел "Шахтер" вперед, но Харатин через десять минут восстановил равновесие.
Однако фортуна в этот раз была на стороне донецкой команды и Бланко-Лещук за 4 минуты до финального свистка забил решающий гол - 3:4.
Теги: Донбасс, футбол, Кубок Украины, ФК "Шахтёр"
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