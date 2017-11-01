Букмекеры определились с фаворитом матча "Шахтер" — "Фейеноорд"

01.11.2017 11:40

Сегодня донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с чемпионов Нидерландов "Фейеноордом", сообщает Football.ua.

Авторитетные букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом именно команду Паулу Фонсеки. Средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью - 5.08 к 1, а на победу гостей - 7.92 к 1.

Первый поединок сегодняшних соперников в Роттердаме завершился волевой победой украинцев 2:1. На ОСК Металлист команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. ТВ-трансляция состоится на канале "Украина".