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Букмекеры определились с фаворитом матча "Шахтер" — "Фейеноорд"
01.11.2017 11:40
Сегодня донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с чемпионов Нидерландов "Фейеноордом", сообщает Football.ua.
Авторитетные букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом именно команду Паулу Фонсеки. Средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью - 5.08 к 1, а на победу гостей - 7.92 к 1.
Первый поединок сегодняшних соперников в Роттердаме завершился волевой победой украинцев 2:1. На ОСК Металлист команды начнут встречу в 21:45 по Киеву. ТВ-трансляция состоится на канале "Украина".
Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр"
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