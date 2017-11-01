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ФК "Динамо" Киев удалил русскую версию официального сайта
01.11.2017 14:00
Киевское "Динамо" с сегодняшнего дня отказалось от русской версии официального сайта, сообщает ТСН.
На странице "бело-синих" теперь доступны две языковые версии - украинская и английская. Причины такого решения не известны.
Теги: русский язык, сайт, ФК "Динамо" Киев
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