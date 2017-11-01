ФК "Динамо" Киев удалил русскую версию официального сайта

01.11.2017 14:00

Киевское "Динамо" с сегодняшнего дня отказалось от русской версии официального сайта, сообщает ТСН.

На странице "бело-синих" теперь доступны две языковые версии - украинская и английская. Причины такого решения не известны.