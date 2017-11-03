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Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

03.11.2017 13:05
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Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" провело четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Соперниками киевлян были футболисты "Янг Бойз". Встреча завершилась победой киевлян со счетом 1:0, сообщает Апостроф.
Единственный гол в матче забил Буяльский, поразив ворота соперника на 70-й минуте. Хозяева поля выглядели довольно неплохо, но не смогли поразить ворота 23-летнего Бущана.
В параллельном матче "Партизан" обыграл "Скендербеу" со счетом 2:0. После четырех туров киевляне набрали 10 баллов и гарантировали себе место в плей-офф турнира.


 
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