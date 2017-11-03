Киевское "Динамо" досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

03.11.2017 13:05

Киевское "Динамо" провело четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Соперниками киевлян были футболисты "Янг Бойз". Встреча завершилась победой киевлян со счетом 1:0, сообщает Апостроф.

Единственный гол в матче забил Буяльский, поразив ворота соперника на 70-й минуте. Хозяева поля выглядели довольно неплохо, но не смогли поразить ворота 23-летнего Бущана.

В параллельном матче "Партизан" обыграл "Скендербеу" со счетом 2:0. После четырех туров киевляне набрали 10 баллов и гарантировали себе место в плей-офф турнира.