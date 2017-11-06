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Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)
Очевидцы опубликовали видео массовой драки футбольных болельщиков в Киеве, которая состоялась вечером, 5 ноября, сообщает Телеканал новостей «24».
На кадрах видео заметно, как несколько десятков человек устроили драку, перекрыв дорогу на улице Василия Касияна в Голосеевском районе Киева.
В результате масштабной драки пострадали, как минимум, трое человек. В конфликте приняли участие около 100 человек. Полиция задержала около 30 человек. На странице Troublemakers&Ultras Action в Facebook утверждают, что в драке приняли участие 190 человек.
В задержании участвовали несколько нарядов патрульных, сотрудники спецподразделения. Нарушителям общественного порядка надевали наручники и сажали в автобусы, чтобы доставить в отделение полиции для дачи объяснений.
Теги: Киев, драка, фанат
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