Последние новости раздела
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
- Луис Адриано отсудил у "Шахтера" долг по зарплате16:05
- ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ10:20
- Опубликовано видео массовой драки футбольных фанатов в Киеве (ВИДЕО)10:20
- Срна сыграл в футбол в Мариуполе18:39
- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе17:21
- "Шахтер" одержал победу в Мариуполе16:24
- Полицейские Донетчины не только охраняют матч "Шахтера", но и осуществляют мечты15:15
- Мариуполь взяли под усиленную охрану08:00
- "Донбасс" обыграл "Динамо" и забил сотую шайбу21:37
Луис Адриано отсудил у "Шахтера" долг по зарплате
07.11.2017 16:05
Бывший игрок «Шахтера» Луис Адриано выиграл дело против донецкого клуба в Спортивном арбитражном суде Лозанны, сообщает Sport.ua.
Бразильский форвард обратился с жалобой в ФИФА и CAS из-за долгов по зарплате, которые появились перед его уходом в «Милан».
Во время переговоров по трансферу нападающий находился в Бразилии по разрешению дончан, но после перехода в итальянский клуб «Шахтер» вычел из его зарплаты деньги за предсезонную подготовку.
В Лозанне Адриано добился не только выплаты долгов, но и получил компенсацию за перелет между Бразилией и Украиной, которая также была предусмотрена в его контракте.
Напомним, бразилец защищал цвета «Шахтера» в период с 2007 по 2015 годы. На его счету 128 голов в 266 матчах за донецкий клуб.
Теги: Донбасс, суд, зарплата, Луис Адриано, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной22:23
- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- В БТИ Донецка ускорят процесс оформления документов19:31
- ГУР: В Донбассе назревает конфликт офицеров РФ и местных боевиков16:49
- В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину16:31
- Укрзализныця снижает пропуск поездов на Мариуполь15:49
- За что боролся: идеолог “ДНР” Манекин рассказал о страшных издевательствах оккупантов над его 70-летним отцом и женой15:29
- Ельченко, Волкер и Хейли провели профессиональный разговор по миротворцам на Донбассе15:11
- Бесплатный конфискат: кто может получить авто и квартиры от государства06:45
- Один из авторов проекта избирательного кодекса пояснил, зачем нужна норма о сборе подписей в поддержку кандидатов в президенты22:39
- Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной22:23
- Пьяный украинец ударил польского таможенника на границе22:01
- Кремль дает «задний ход» по Донбассу, – американский дипломат21:42
- Сделан первый шаг к новой системе голосования в Украине21:18
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
- Последствия обстрела Донецка ужасны20:42
- Кремль зажал деньги: ДНРовцы принялись жестко экономить на людях20:24
- Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов20:11
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- В Донецке подорвались дети
- Соцсети: в район Авдеевки прилетает "Град"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе