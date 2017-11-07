Луис Адриано отсудил у "Шахтера" долг по зарплате

07.11.2017 16:05

Бывший игрок «Шахтера» Луис Адриано выиграл дело против донецкого клуба в Спортивном арбитражном суде Лозанны, сообщает Sport.ua.

Бразильский форвард обратился с жалобой в ФИФА и CAS из-за долгов по зарплате, которые появились перед его уходом в «Милан».

Во время переговоров по трансферу нападающий находился в Бразилии по разрешению дончан, но после перехода в итальянский клуб «Шахтер» вычел из его зарплаты деньги за предсезонную подготовку.

В Лозанне Адриано добился не только выплаты долгов, но и получил компенсацию за перелет между Бразилией и Украиной, которая также была предусмотрена в его контракте.

Напомним, бразилец защищал цвета «Шахтера» в период с 2007 по 2015 годы. На его счету 128 голов в 266 матчах за донецкий клуб.