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Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов
08.11.2017 12:55
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 тысяч франков (более 1 млн гривен) за поведение болельщиков на матчах против Косово и Хорватии. Об этом сообщается на сайте ФИФА, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
35 тысяч франков штрафа наложили за поведение фанатов во время домашнего матча против хорватов - на трибунах были оскорбительные баннеры, использовали лазеры и болельщики скандировали запрещенные кричалки.
Еще 4 тысяч франков - за запрещенные кричалки на матче в Шкодере.
Теги: ФИФА, штраф, поведение, болельщик, ФФУ
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