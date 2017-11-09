Киевское "Динамо" "включило заднюю" в мариупольском конфликте

09.11.2017 11:00

Киевское "Динамо" заявило о желании переиграть матч 7-го тура УПЛ с "Мариуполем", на который киевская команда не прибыла, сообщает ТСН.

Столичный клуб обратился в УПЛ с просьбой переиграть поединок и заявил о готовности ехать в Мариуполь без каких-либо гарантий безопасности, что подтвердили и представители "Мариуполя". Но детально в клубе пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что киевляне не приехали на матч 7-го тура чемпионата Украины в Мариуполь из-за опасения руководства клуба за жизнь и здоровье сотрудников, футболистов и болельщиков, а также отсутствие, по мнению киевлян, надлежащих гарантий безопасности со стороны силовых структур.