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"Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке

10.11.2017 10:00
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"Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке

ФК "Мариуполь" дал официальный ответ на просьбу киевского "Динамо" о переигровке несостоявшегося матча 7-го тура УПЛ, сообщает UA-Футбол.
В письме, которое подписано вице-президентом мариупольцев Андреем Саниным, сказано, что желание одной стороны переиграть матч после неявки в установленное время не соответствует принципу честной спортивной борьбы.



Теги: Донбасс, игра, отказ, ФК "Динамо" Киев, ФК "Мариуполь"
 
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