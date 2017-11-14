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Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль

14.11.2017 10:17
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Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся ответный стыковой поединок отбора к Мундиалю-2018 между Италией и Швецией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).
Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).



Теги: Италия, Швеция, Чемпионат мира по футболу
 
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