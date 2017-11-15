Последние новости раздела
- ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе11:00
- «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом07:12
- Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль10:17
- Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео09:15
- "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке10:00
- Киевское "Динамо" "включило заднюю" в мариупольском конфликте11:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
- «Так близко и так далеко от дома»: игроки «Шахтера» рассказали, каково вернуться в Донецкую область. ВИДЕО21:01
- Луис Адриано отсудил у "Шахтера" долг по зарплате16:05
- ФФУ "узаконила" гимн Украины перед матчами УПЛ10:20
ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе
15.11.2017 11:00
Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в выездном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, информирует sportarena.com.
Решение было принято единогласно на состоявшемся вчера заседании Апелляционного комитета ФФУ, оно касается и матчей чемпионатов U-21 и U-19.
Напомним, что запланированный на 27 августа поединок не состоялся из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности и предлагали сыграть на нейтральном поле.
Теги: Мариуполь, апелляция, ФФУ, ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- ФФУ рассмотрит дело по матчу "Мариуполь" - "Динамо" 3 ноября
- «Динамо» жестко раскритиковало решение ФФУ по "мариупольскому вопросу"
- ФФУ скептически относится к апелляции "Динамо" о дисквалификации стадиона
- Евро-2009: к нам едет Платини
- Строителю-душегубу дали пожизненный срок
- Апелляционный суд оставил в силе приговор жестоким убийцам
- Мариупольцу вместо заказанной через интернет бумаги прислали камни11:40
- Бизнес уезжает из Донецкой области10:27
- Вести АТО: Бойцов ВСУ обстреляли из артиллерии, минометов и танка, есть раненые10:03
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе09:48
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенных минометов22:29
- Спасатели Славянска просят быть внимательнее к взрывоопасным устройствам22:06
- "Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"21:04
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- Мариупольцу вместо заказанной через интернет бумаги прислали камни11:40
- Boston Dynamics показала обновленного робота-собаку (ВИДЕО)11:30
- РФ запустила первые пассажирские поезда в обход Украины11:25
- В Киеве похитили скандально известную активистку11:10
- ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе11:00
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства10:55
- Гранати, фаєри і швидкі: що відбувалося вночі в Києві10:41
- Бизнес уезжает из Донецкой области10:27
- Авіакатастрофа в РФ: багато загиблих, врятувалася лише 3-річна дитина10:20
- Канада и Швеция поддержали введение миротворцев на Донбасс10:15
- Эти вредные привычки убивают почки09:33
- Як захистити шкіру рук від холоду?09:01
- "Напиток богов": найден уникальный артефакт возрастом 8 тысяч лет08:26
- Зміцнити імунітет допоможе хурма07:49
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Мы не поддерживаем антисоциальный бюджет полицейского государства15:23
- 7 продуктов, которыми категорически нельзя завтракать14:38
- Россия отвергла большую часть предложений США по размещению миротворцев на Донбассе13:58
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение