ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе

15.11.2017 11:00

Апелляционный комитет ФФУ утвердил техническое поражение "Динамо" в выездном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя", сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, информирует sportarena.com.

Решение было принято единогласно на состоявшемся вчера заседании Апелляционного комитета ФФУ, оно касается и матчей чемпионатов U-21 и U-19.

Напомним, что запланированный на 27 августа поединок не состоялся из-за неявки киевлян, которые мотивировали это отсутствием гарантий безопасности и предлагали сыграть на нейтральном поле.