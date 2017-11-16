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Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России
Сборная Перу обыграла Новую Зеландию (0:0, 2:0) в межконтинентальных стыковых матчах и стала последним участником чемпионата мира-2018, сообщает sportarena.com.
Перуанцы пробились в финальную стадию мунидаля впервые с 1982 года и в 5-й раз в своей истории.
Напомним, что в другом межконтинентальном стыковом противостоянии Австралия оказалась сильнее Гондураса (0:0, 3:1) и в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате мира.
Главными сенсациями отборочного турнира можно назвать непопадание в Россию сборных Италии, Голландии, Чили и США.
Сборная Украины в третий раз подряд не сыграет на мировом футбольном первенстве, заняв 3-е место в отборочной группе после Исландии и Хорватии.
Также стали известны корзины, которые будут использоваться при жеребьевке, так как они составляются на основе рейтинга сборных ФИФА за октябрь.
|
Корзина 1
|
Корзина 2
|
Корзина 3
|
Корзина 4
|
Россия
|
Испания
|
Дания
|
Сербия
|
Германия
|
Перу
|
Исландия
|
Нигерия
|
Бразилия
|
Швейцария
|
Коста-Рика
|
Австралия
|
Португалия
|
Англия
|
Швеция
|
Япония
|
Аргентина
|
Колумбия
|
Тунис
|
Марокко
|
Бельгия
|
Мексика
|
Египет
|
Панама
|
Польша
|
Уругвай
|
Сенегал
|
Южная Корея
|
Франция
|
Хорватия
|
Иран
|
Саудовская Аравия
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.
Теги: Россия, Чемпионат мира по футболу, участники
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