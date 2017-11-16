Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России

16.11.2017 09:35

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию (0:0, 2:0) в межконтинентальных стыковых матчах и стала последним участником чемпионата мира-2018, сообщает sportarena.com.

Перуанцы пробились в финальную стадию мунидаля впервые с 1982 года и в 5-й раз в своей истории.

Напомним, что в другом межконтинентальном стыковом противостоянии Австралия оказалась сильнее Гондураса (0:0, 3:1) и в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате мира.

Главными сенсациями отборочного турнира можно назвать непопадание в Россию сборных Италии, Голландии, Чили и США.

Сборная Украины в третий раз подряд не сыграет на мировом футбольном первенстве, заняв 3-е место в отборочной группе после Исландии и Хорватии.

Также стали известны корзины, которые будут использоваться при жеребьевке, так как они составляются на основе рейтинга сборных ФИФА за октябрь.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Россия Испания Дания Сербия Германия Перу Исландия Нигерия Бразилия Швейцария Коста-Рика Австралия Португалия Англия Швеция Япония Аргентина Колумбия Тунис Марокко Бельгия Мексика Египет Панама Польша Уругвай Сенегал Южная Корея Франция Хорватия Иран Саудовская Аравия

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.