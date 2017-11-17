- Блоггер назвал причину, по которой «Динамо» «катится в пропасть»11:15
- Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России09:35
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- ФФУ утвердила техническое поражение "Динамо" в Мариуполе11:00
- «Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом07:12
- Италия впервые за полвека не попала на Мундиаль10:17
- Хоккеист в матче разрезал сопернику рот коньком: опубликовано видео09:15
- "Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке10:00
- Киевское "Динамо" "включило заднюю" в мариупольском конфликте11:00
- Федерация футбола Украины поплатилась за поведение фанов12:55
Блоггер назвал причину, по которой «Динамо» «катится в пропасть»
Недавно в сети появилась аудиозапись разговора Игоря Коломойского и Игоря Суркиса, который, согласно подписи к записи, состоялся в разгар событий на Майдане.
Во время беседы, в частности, была затронута тема финансирования футбольного клуба «Динамо». Так, Игорь Коломойский иронизирует относительно того, что Игорь Суркис пообещал перестать финансировать "Динамо", на что тот отвечает: "Слушай, да мне лишь бы соскочить", добавив после этих слов нецензурную фразу, которая означает, что дела клуба его не интересуют (с 9:50).
По мнению блоггера Кирилла Сазонова, данная аудиозапись аутентичная, и вполне совпадает с дальнейшими действиями президента "Динамо" Игоря Суркиса, который «сливает» клуб.
«С 2015-года канал "2+2", где у Суркиса часть акций, должен УЕФА более полутора миллионов евро за трансляцию еврокубков в сезонах 13/15 годов. Отсюда же и наглое поведение "Динамо" - отказ ехать на матч в Мариуполь», - пишет блоггер на своей странице в Фейсбуке.
Также Кирилл Сазонов отмечает, что приблизительно с 2015-го года в клубе «пошла тотальная распродажа футболистов, а за покупки перестали платить». Например, недавно появилась информация о том, что "Динамо" должно "Базелю" за футболистов Александра Драговича и Дерлиза Гонсалеса 4 300 000 евро.
«При этом долг был скрыт и во время прохождения аттестации в ФФУ документы для лицензии УЕФА были подделаны. Теперь клуб на особом контроле в УЕФА», - сообщает блоггер.
«Понятны теперь причины, по которым клуб катится в пропасть и очевидным стал наконец-то факт, что руководство целенаправленно уничтожает гранд украинского футбола», - подытоживает Кирилл Сазонов.
Теги: уничтожение, Игорь Суркис, ФК "Динамо" Киев
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Обнаружены антитела-убийцы рака простаты
- В Германии обезвредили бомбы времен Второй мировой
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами11:00
- Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия10:30
- В одной из квартир Славянска была обнаружена нарколаборатория10:15
- Порошенко пообещал морским пехотинцам новые танки и боевые машины (ВИДЕО)07:42
- Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО21:12
- В школе на Донетчине эвакуировали детей 20:50
- Ихтамнет: на Донбассе российских танков больше, чем в армии Британии19:18
- Геращенко озвучила, сколько заложников готовы отпустить боевики «ЛДНР»18:20
- Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей16:41
- ОБСЕ: На Донбассе резко подскочило количество взрывов15:58
- Россия придумала, как отомстить «олимпийцам»12:20
- В Венгрии заявили о праве зарубежных венгров на автономию12:10
- Главу Минюста взяли под охрану11:50
- Ерема – сиди дома: почему 17 ноября опасно давать в долг и путешествовать11:38
- У Трампа рассказали, как будут вести себя с Путиным, чтобы достичь результатов11:25
- Блоггер назвал причину, по которой «Динамо» «катится в пропасть»11:15
- Новый дизайн: украинские деньги изменят свой внешний вид11:10
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами11:00
- Хлеб в Украине подорожает!10:52
- В Киев прилетел режиссер культового сериала "Твин Пикс"10:40
- 7 привычек, которые лишают нас жизненной силы10:04
- Зберегти молодість допоможе спеціальний гормон09:30
- Проверено временем: действенные рецепты от изжоги09:10
- Три признака того, что вы начали стареть08:30
- Почему нельзя рассказывать о своих планах и мечтах07:30
- Як цукровий діабет впливає на психіку?21:30
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год19:36
- Самые опасные алкогольные напитки14:20
- Донбасский фронт: Обстановка накаляется 09:25
- Названо простое, но эффективное средство от головной боли09:10
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе
- После боя под Донецком у "ДНР" крупные потери: стало известно точное количество ликвидированных и раненых террористов