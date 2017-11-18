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"Александрия" сенсационно обыграла "Шахтер"
Десятый поединок в нынешнем сезоне донецкий "Шахтер" проводил на стадионе ОСК "Металлист". Соперник, судя по статистике, очень удачный – 13 побед и ничья в 14 поединках против "Александрии" не предвещали беды. Однако уже на 15-й минуте отчетного поединка "Шахтер" пропустил, сообщает football.ua.
Спустя всего несколько минут Бернард счет сравнял, но не на долго. Полярус вновь вывел "Александрию" вперед на 27-й минуте. Полярус, который до этого матча в нынешнем сезоне не забивал, да и вышел на поле на неродной позиции центрального нападающего.
Второй тайм, на удивление, более активно начали игроки "Александрии". Несколько опасных моментов получилось создать у подопечных Шарана, но забить еще они не сумели, и где-то на 58-й минуте отдали инициативу "Шахтеру". Подопечные Фонсеки доминировали, контролировали мяч, часто атаковали флангами, но ничего кроме прострелов, которые регулярно прерывались защитой, и дальних ударов, создать не удалось.
"Александрия" также пыталась бежать в контратаки. В одном из моментов Грицук вышел на свидание с Пятовым, но не сумел переиграть опытного голкипера. Свой выход один на один не реализовал и лучший игрок в составе "Шахтера" – Исмаили. Вышедший на поле Бланко-Лещук чуть ли не сразу создал классный момент для Феррейры, но Факундо с убойной позиции пробил выше ворот.
Шахтер за весь матч подал целых девять угловых, но опасности они в себе не несли. Кроме того, "горняки" целых 22 раза били по воротам, попав в створ 8 раз, но практически всегда мяч шел прямиком в руки Панькиву. Александрия нанесла 4 удара в створ, 6 всего. Хотелось бы отметить, что команды сфолили по 9 раз, а игру никак нельзя назвать грубой.
Этот матч был 15-м в истории противостояния двух команд. Первая победа Александрии над Шахтером, становится всего второй для команды Шарана в рамках нынешнего чемпионата УПЛ. Александрия в нынешнем первенстве сумела обыграть лишь последнюю — "Сталь" — и первую команду чемпионата.
Теги: сенсация, проигрыш, ФК "Шахтёр"
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