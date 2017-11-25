"Донбасс" одержал 20 победу

25.11.2017 09:11

Последний матч первой половины регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги донецкий хоккейный клуб "Донбасс" проводил против "Кременчука" из Полтавской области.



Старт поединка, проходившего в Броварах на Ледовой арене "Терминал", получился насыщенным на события – уже на второй минуте бросок форварда дончан Виталия Ляльки из левого круга вбрасывания скорректировал Александр Костиков и открыл тем самым счет. А спустя всего две минуты забросил уже Виталий Лялька.



После этого давление дончан не прекратилось, что и вылилось в третий гол – на этот раз его создало первое звено "Донбасса": Мазур отдал на Коренчука, а Илья мастерски отпасовал Ивану Савченко, который и переправил шайбу мимо Власенко. Когда же до конца первого периода оставалось чуть больше трех минут, "Донбасс" реализовал еще и большинство – Иван Савченко помог Виталию Ляльке оформить дубль.



Гораздо активнее "горожане" действовали во втором периоде, гол, тем не менее, вновь забили дончане – Вадим Мазур поймал отскок после сейва вышедшего во втором периоде Никиты Петленко. Впрочем, уже в ответной атаке команда Александра Савицкого смогла "размочить" Богдана Дьяченко: отличился Глеб Кривошапкин. Заключительный отрезок встречи прошел в обоюдоострых выпадах команд, однако изменить счет на табло так никому и не удалось.





"Кременчук" - "Донбасс" - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)



Шайбы: 0:1 Костиков (Лялька, Игнатенко), 01:07, 0:2 Лялька (Игнатенко), 03:32, 0:3 Савченко (Коренчук, Мазур), 09:28, 0:4 Лялька (Савченко - больш.), 17:48, 0:5 Мазур (Савченко, Александров), 31:05, 1:5 Кривошапкин (Кривошапкин), 31:38.



Кременчук: Власенко (С 20:00 - Петленко); Кривошапкин - Карпенко (К) - Бойков (А), Роганов - Козачук; Чернышенко (А) - Красильников - Алексанян, Наливайко - Боевых; Чорный - Костюк - Полищук, Горлушко - Савицкий; Крючёнкин, Ефимочкин.



Донбасс: Дьяченко (Дуве); Савченко - Мазур - Коренчук (А), Александров - Матвиенко; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Влад; Новиков - Свищев - Ворона, Григорьев - Фирсов; Рубан - Коваленко - Мостовой, Шпак - Жовнир.



Следующий матч команда Сергея Витера проведет 27 ноября. Соперником дончан станут "Галицкие Львы".