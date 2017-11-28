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«Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО

28.11.2017 21:33
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«Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО

Развитие украинского хоккея является одним из приоритетных направлений деятельности хоккейного клуба "Донбасс". Именно с этой целью донецкий клуб запускает наставнический проект "Будущее украинского хоккея".


Участие в проекте примут игроки основного состава дончан, которые выступят в качестве наставников игроков старшей команды клубной школы, помогая юным спортсменам стать профессиональными хоккеистами. Проект будет состоять из четырех этапов. На первом отрезке наставники и подопечные познакомятся друг с другом поближе и подготовятся к дальнейшим занятиям.

Приняв участие в проекте, юные спортсмены ближе познакомятся со своими кумирами, получат ответы на все интересующие вопросы, узнают, как быть профессиональным хоккеистом. Игроки основной команды, в свою очередь, получат первые навыки работы хоккейного тренера. А все болельщики "Донбасса" и любители хоккея смогут почерпнуть интересные факты из биографии хоккеистов основной команды, заглянуть в раздевалку дончан, "побывать" на тренировках и узнать много нового.


В первом эпизоде проекта "Будущее украинского хоккея" предлагаем познакомиться с первой парой участников – нападающими Алексеем Вороной и Ильей Криклей

 Новые выпуски проекта "Будущее украинского хоккея" будут доступны на официальном сайте хоккейного клуба "Донбасс". Следите за новостями!       

                                                                         

 

 



Теги: Донбасс, хоккей, будущее, проект
 
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