«Будущее украинского хоккея» - наставнический проект хоккейного клуба «Донбасс». ВИДЕО

28.11.2017 21:33

Развитие украинского хоккея является одним из приоритетных направлений деятельности хоккейного клуба "Донбасс". Именно с этой целью донецкий клуб запускает наставнический проект "Будущее украинского хоккея".



Участие в проекте примут игроки основного состава дончан, которые выступят в качестве наставников игроков старшей команды клубной школы, помогая юным спортсменам стать профессиональными хоккеистами. Проект будет состоять из четырех этапов. На первом отрезке наставники и подопечные познакомятся друг с другом поближе и подготовятся к дальнейшим занятиям.



Приняв участие в проекте, юные спортсмены ближе познакомятся со своими кумирами, получат ответы на все интересующие вопросы, узнают, как быть профессиональным хоккеистом. Игроки основной команды, в свою очередь, получат первые навыки работы хоккейного тренера. А все болельщики "Донбасса" и любители хоккея смогут почерпнуть интересные факты из биографии хоккеистов основной команды, заглянуть в раздевалку дончан, "побывать" на тренировках и узнать много нового.



В первом эпизоде проекта "Будущее украинского хоккея" предлагаем познакомиться с первой парой участников – нападающими Алексеем Вороной и Ильей Криклей.

Новые выпуски проекта "Будущее украинского хоккея" будут доступны на официальном сайте хоккейного клуба "Донбасс". Следите за новостями!