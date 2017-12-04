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У супруги Дарио Срны угнали Range Rover

04.12.2017 17:00
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У супруги Дарио Срны угнали Range Rover

Неизвестные угнали автомобиль Range Rover, который принадлежит супруге футболиста донецкого "Шахтера" Дарио Срны Миреле Форич, сообщает Новое время.
Инцидент произошел в Киеве 3 декабря. Отмечается, что после угона Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля правоохранители открыли уголовное производство по статье 289 УК Украины.



Теги: Донбасс, жена, Дарио Срна, угон, автомобиль
 
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