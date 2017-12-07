«Шахтер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

07.12.2017 09:15

В Харькове состоялся заключительный матч донецкого «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18, в котором команде противостоял английский «Манчестер Сити», сообщает XSPORT.ua.

Гости выставили экспериментальный состав на матч, который уже не влиял на первое занятое «горожанами» место в группе F. Возможно, на выбор исполнителей также повлиял будущий матч «Сити» в АПЛ против соседа «Манчестер Юнайтед». «Шахтер» же вышел основой, состав команды Паулу Фонсеки пополнили недавно травмированные Тайсон и Богдан Бутко.

В первом тайме только процент владения мячом говорил в пользу англичан, во всех остальных аспектах игры донецкий клуб превзошел фаворита, а главное, что не подвела реализация. Супергол Бернарда и удар в пустые ворота от Исмаили обеспечили «горнякам» необходимый задел для победы. Отметим, что оба раза бразильцам ассестировал их украинизированный одноклубник Марлос.

Победа позволила «Шахтеру» занять второе место в группе и квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов.