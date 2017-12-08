Криштиану Роналду получил пятый "Золотой мяч"

08.12.2017 09:00

Нападающий сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду получил "Золотой мяч-2017", сообщает СТРАНА.ua.

По количеству титулов он сравнялся с Лионелем Месси. У португальца и аргентинца уже по пять "Золотых мячей" в карьере. С 2008 года только Роналду и Месси становились обладателями "Золотого мяча".

Ранее Криштиану признавался лучшим по версии французского издания France Football в 2008, 2013 и 2014 (совместно с FIFA), и в 2016-м.

Как и ожидалось, вторым и третьим в голосовании за титул "Золотой мяч-2017" стали Лионель Месси и Неймар.

По итогам сезона 2016/17 Криштиану Роналду выиграл в составе мадридского Реала Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также два Суперкубка − Испании и UEFA.. Ранее Роналду уже наградили премией Лучшего игрока 2017 года по версии FIFA.