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Бокс: украинец Ломаченко одолел кубинца Ригондо

10.12.2017 07:52
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Бокс: украинец Ломаченко одолел кубинца Ригондо

Украинец Василий Ломаченко защитил пояс чемпиона мира по версии WBO (во втором полулегком весе), победив техническим нокаутом кубинца Гильермо Ригондо.

Впервые в истории на ринге встретились два двукратных олимпийских чемпиона. Ломаченко брал золото Олимпиад 2008 (до 57 кг) и 2012 (до 60 кг) годов, а Гильерме – 2000 и 2004 (до 54 кг).

Специально для этой битвы, которая состоялась на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке кубинец Ригондо перешел в большую весовую категорию.

"Все раунды Ригондо грязно дрался, сил хватало в основном на защиту, в 6-м рефери снял с него очко за постоянное нарушение правил из-за зажима рук Ломаченко. После шестого раунда кубинец отказался продолжать бой, сославшись на травму левой руки. В итоге, Ломаченко в четвертый раз защитил титул WBO, а вот Ригондо потеряет пояс WBA Super", - сообщает 112.ua



Теги: Украина, спорт, бокс, Ломаченко
 
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