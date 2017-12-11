"Шахтер" узнал соперника по плей-офф Лиги чемпионов

11.12.2017 16:30

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка плей-офф-этапа Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов, финал которого 26 мая сыграют на киевском НСК Олимпийский, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Единственный представитель Украины в розыгрыше, донецкий "Шахтер", в 1/8 финала встретится с итальянской "Ромой".

"Горняки" сыграют первый матч в Харькове 21 февраля. Ответный поединок состоится в Риме 13-го марта.

Напомним, что 6 декабря в Харькове донецкий "Шахтер" в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел плей-офф ЛЧ. 21 ноября "горняки" проиграли итальянскому "Наполи" - тогда была возможность выйти в плей-офф досрочно.