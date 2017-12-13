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Сайт ФИФА заблокировал жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018

13.12.2017 11:00
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Сайт ФИФА заблокировал жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018

Жители Крыма не смогут купить билеты через сайт fifa.com на матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России, сообщает football.ua.
На попытку заказать билеты интерфейс сайта выдает ошибку. В то же время, билеты все также можно заказать, находясь на территории материковой России.
Такая же ситуация была с покупкой билетов на Кубок конфедераций ФИФА, проходивший в России. Виной всему — санкции.



Теги: Россия, Крым, ФИФА, Чемпионат мира по футболу, санкции
 
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