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В Южной Корее робот принял участие в эстафете олимпийского огня (ВИДЕО)
14.12.2017 10:30
Робот HUBO, созданный инженерами Корейского института передовых технологий, принял участие в эстафете олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон, сообщает ICTV.
HUBO получил огонь и пронес его около ста метров до картонной стены. С помощью небольшой пилы робот прорезал в ней отверстие, через которое передал огонь своему создателю, профессору О Чун-хо. Ученый, в свою очередь, вручил факел другому роботу KAIST – управляемой человеком модели FX-2.
Роботы HUBO будут работать на Олимпиаде в качестве волонтеров. Напомним, что Олимпийские Игры – 2018 в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Теги: Олимпийские игры, робот, огонь, эстафета
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