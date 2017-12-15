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Американский спортивный телеканал назвал Ломаченко лучшим боксером мира

15.12.2017 16:25
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Американский спортивный телеканал назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Американский спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который возглавил представитель Украины, передает УНН со ссылкой на сайт телеканала.
Наш чемпион мира по версии WBO до 59 кг Василий Ломаченко получил 102 балла, что является лучшим показателем в генерации. На 3 очка от Ломаченко отстал обладатель 3-х чемпионских поясов казах Геннадий Головкин. Еще на 11 баллов отстает абсолютный чемпион в весе до 63,5 кг американец Теренс Кроуфорд.
Отметим, что ESPN составляет свой рейтинг путем голосования 11-ти постоянных экспертов. Сразу 5-ро экспертов отдало первое место украинскому боксеру.



Теги: рейтинг, Василий Ломаченко
 
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