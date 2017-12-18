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"Шахтер" предложил новый контракт своему лидеру

18.12.2017 14:25
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"Шахтер" предложил новый контракт своему лидеру

Руководство донецкого "Шахтера" сделало предложение игроку сборной Украины Марлосу о заключении нового долгосрочного контракта. "Горняки" намерены сохранить футболиста в своих рядах и готовы подписать с уроженцем Бразилии соглашение до 2021 года, сообщает Обозреватель.
Чтобы убедить игрока остаться в донецком клубе, "Шахтер" предложил существенно увеличить ему зарплату. Речь идет о сумме в 3,1 млн евро в год, что сделает Марлоса самым высокооплачиваемым футболистом клуба наравне с капитаном команды Тайсоном.



Теги: Донбасс, контракт, ФК "Шахтёр", Марлос
 
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