"Шахтер" предложил новый контракт своему лидеру

18.12.2017 14:25

Руководство донецкого "Шахтера" сделало предложение игроку сборной Украины Марлосу о заключении нового долгосрочного контракта. "Горняки" намерены сохранить футболиста в своих рядах и готовы подписать с уроженцем Бразилии соглашение до 2021 года, сообщает Обозреватель.

Чтобы убедить игрока остаться в донецком клубе, "Шахтер" предложил существенно увеличить ему зарплату. Речь идет о сумме в 3,1 млн евро в год, что сделает Марлоса самым высокооплачиваемым футболистом клуба наравне с капитаном команды Тайсоном.