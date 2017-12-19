Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Анна Курникова родила близнецов

19.12.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Анна Курникова родила близнецов

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова родила двух близнецов, сообщает ASN.
По информации зарубежных СМИ, 16 декабря в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родились близнецы — дочка и сын. Как сообщается, родители дали имена своим детям Люси и Николас. По некоторым данным, 36-летняя теннисистка Курникова, которая впервые стала матерью, родила свои детей в Майами (США).



Теги: Энрике Иглесиас, близнецы, Анна Курникова, рождение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх