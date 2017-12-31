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ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление
31.12.2017 20:46
Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет всех болельщиков и любителей хоккея с наступающим 2018 годом.
В последние часы старого года ХК предлагает вспомнить, чем уходящий год запомнится в истории донецкого клуба. Смотрите видеопоздравление от лучшего хоккейного клуба Украины.
Теги: Донбасс, спорт, хоккей, ХК "Донбасс"
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