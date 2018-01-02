- В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"15:15
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление20:46
- Мир спорта: Топ-десятка Украины 2017 года15:40
- Святогорская "Лесная сказка" стала ближе к Олимпиаде22:00
- МОК придумал "нейтральную" эмблему для российских олимпийцев10:55
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- Египетский футбольный клуб совершил жертвоприношение, чтобы вернуть удачу11:45
- Анна Курникова родила близнецов10:15
- Итоги биатлонных гонок 2017 года: в копилке Украины несколько медалей17:15
В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"
В городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден (Швейцария) открыли первый пункт на горнолыжной трассе, где можно будет сделать селфи без риска сорваться и упасть со склона, сообщает Новое время.
Чтобы минимизировать риск для желающих сделать селфи на высоте 2995 метров в Верхнем Энгадине специально была построена круглая стальная конструкция диаметром два метра.
Специально оборудованное стальное ограждение позволит лыжникам фотографироваться в полной безопасности на фоне "самого крутого спуска Швейцарии".
"Наши гости теперь могут приостановить катания и сделать селфи в безопасности на фоне великолепной панорамы", - сказал Маркус Мозер, директор туристической компании.
Согласно исследованию Университета Корнелла, в период с марта 2014 года по сентябрь 2016 года 127 человек во всем мире погибли, пытаясь сделать селфи.
Теги: Швейцария, лыжи, Альпы, селфи
- Сорос в Давосе: Острая фаза потрясений уже закончилась
- Лыжный сезон в Альпах под угрозой
- Швейцарские Альпы завалило рекордным количеством снега
- В Швейцарии спасен лыжник, пролежавший 17 часов под снегом
- Турист нашел в Альпах золотой "булыжник"
- Олимпиада-2010: Сборная Швейцарии лидирует по количеству "золота"
- Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО15:42
- В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный13:36
- "Зато задышали "рус**ой" свободой", - соцсети сильно поразили фото того, что осталось от автокзала в оккупированном Донецке12:09
- Боевики "ДНР" угрожают Украине новым оружием: "грозный" российский ответ на поставки из США насмешил соцсети. ВИДЕО11:29
- Ирина Геращенко: Мы вернем Донбасс и Крым. В Горловке я это почувствовала на физическом уровне10:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января10:07
- Боевики "ДНР" разоблачают фейки ряженного российского гостя Прилепина08:44
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления08:36
- "Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе07:54
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры07:40
- Верка Сердючка на Новый год выступила в России 15:59
- Нажрались и взорвались: стали известны "новогодние" потери террористов "Л/ДНР". ВИДЕО15:42
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"15:15
- Египет увеличил пошлину на важный экспортный товар Украины15:02
- Банки выплатили пенсии тем, кто получает их с 4 по 9 января14:42
- «30 гривен и выше»: экономист выступил с неутешительным валютным прогнозом14:19
- Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев14:01
- В зоне АТО из-за подрыва на взрывном устройстве погиб украинский военный13:36
- Зоопарк Гуанчжоу пополнился виртуальными обитателями13:15
- Долгие застолья: почему в праздники люди едят без остановки15:19
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- Боевики "ДНР" угробили танки
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры