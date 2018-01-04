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«Шахтер» и «Динамо» вошли в топ-100 самых богатых клубов мира
Soccerex Football Finance опубликовал рейтинг топ-100 самых богатых клубов, в который попали украинские гранды, сообщает Tribuna.com.
«Шахтер» с футбольным финансовым индексом 0,993 и общей стоимостью игроков 108 миллионов евро занял 22-е место в рейтинге.
«Динамо» расположилось на 41-м месте. Футбольный финансовый индекс киевлян составляет 0,547, а общая стоимость игроков – 87 миллионов евро.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (футбольный финансовый индекс 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)
2. «Арсенал» (4,559; 592 млн евро)
3. «ПСЖ» (4,128; 485 млн евро)
4. «Гуанчжоу Эвергранд» (3,423; 46 млн евро)
5. «Тоттенхэм» (2,591; 463 млн евро)
6. «Реал» (2,579; 771 млн евро)
7. «Манчестер Юнайтед» (2,314; 524 млн евро)
8. «Ювентус» (2,260; 470 млн евро)
9. «Челси» (2,073; 624 млн евро)
10. «Бавария» (2,086; 603 млн евро)
Теги: рейтинг, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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