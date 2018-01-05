"Советский спорт" назвал лучшими боксерами мира американца и украинца

05.01.2018 15:00

Украинец Василий Ломаченко занял второе место в списке лучших боксеров планеты по версии российского издания "Советский спорт". Наш соотечественник восхитил журналистов из РФ своей победой над кубинцем Гильермо Ригондо, уступив в рейтинге лишь американцу Андре Уорду, который осенью завершил карьеру, сообщает Обозреватель.

"Долгое время все болельщики мечтали, чтобы Василий Ломаченко провел какой-нибудь большой бой. Желание исполнилось в декабре прошлого года. Ожидалось, что кубинец Гильермо Ригондо навяжет украинцу конкурентный бой, но все опять вылилось в однокалиточное избиение соперника. Четвертый соперник украинца подряд сам отказался от продолжения боя", – написали в издании.

Топ-10 боксеров, которые задают тон современному боксу, по мнению журналистов газеты выглядит так:

1. Андре Уорд (США)

2. Василий Ломаченко (Украина)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Геннадий Головкин (Казахстан)

5. Энтони Джошуа (Великобритания)

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд)

7. Александр Усик (Украина)

8. Мигель Берчельт (Мексика)

9. Кит Турман (США)

10. Луис Нери (Мексика)