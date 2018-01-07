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В Москве сделали ледяного Роналду

07.01.2018 17:30
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В Москве сделали ледяного Роналду

В честь Криштиану Роналду возвели новую статую — теперь уже изо льда, сообщает Рамблер.
К сожалению, она поразительно похожа на ужасный бюст, который был установлен в честь футболиста в аэропорту города Мадейра в прошлом году.
Всего было сооружено 40 статуй, которые представляют страны, участвующие в чемпионате мира по футболу в этом году.
Статуи были подготовлены для фестиваля «Ледовая Москва», который проходит с 29 декабря по 8 января в столице России.



Теги: Москва, Криштиану Роналду, лед, скульптура
 
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