Последние новости раздела
- Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира13:40
- В Москве сделали ледяного Роналду17:30
- «Донбасс» – «Динамо»: первый матч нового года на «Альтаире»22:10
- "Советский спорт" назвал лучшими боксерами мира американца и украинца15:00
- «Шахтер» и «Динамо» вошли в топ-100 самых богатых клубов мира13:50
- НОТУ сообщила, где смотреть зимнюю Олимпиаду-201814:30
- В Швейцарии создали первую "горнолыжную селфи-площадку"15:15
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- ХК "Донбасс" создал новогоднее видеопоздравление20:46
- Мир спорта: Топ-десятка Украины 2017 года15:40
Свитолина вновь стала четвертой ракеткой мира
08.01.2018 13:40
Благодаря победе на турнире WTA в австралийском Брисбене первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном от 8 января рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.
Таким образом, украинка получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии - первом большом шлеме сезона-2018, что позволит ей получить более легкую сетку. Первым номером рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп. На второе место вышла датчанка Каролин Возняцки, оттеснившая на третью строчку испанку Гарбинье Мугурусу.
Теги: рейтинг, Элина Свитолина
Читайте также:
- Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка
- Бритни Спирс "побила" Lady Gaga в списке "самых дорогих"
- ТОП-10 лучших в мире отелей по версии путешественников
- Названы 100 самых влиятельных женщин России
- Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров
- Эксперты назвали главную проблему Донецкой области
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- В Донецкой области появился новый железнодорожный маршрут14:47
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Боевики "ДНР" готовят газовую атаку21:47
- Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист18:10
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД17:38
- Гороскоп на неделю: чего ждать с 8 по 14 января17:20
- Кольцо за 2 миллиона: скандальная актриса выходит замуж17:05
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- Военное руководство НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма16:35
- Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией16:20
- Отказ от безвиза с Украиной: в Европе придумали хитрый ход16:03
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет