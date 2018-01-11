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Фред продлил контракт с «Шахтером»
11.01.2018 14:30
Полузащитник донецкого "Шахтера" Фред случайно обмолвился о подписании нового контракта с "горняками", сообщает ТСН.
"Я еще не контактировал с представителями Ман Сити. Агент ничего такого мне не говорил, но я остаюсь спокоен. Я продлил свой контракт с Шахтером, а это еще пять лет. Я всем доволен. Хочу продолжать выступать в Лиге чемпионов. Если реально будет какой-то интерес, то это к семье и агенту. Я сохраняю холодную голову", - цитирует слова Фреда Globo Esporte.
Напомним, что Фред пополнил состав "горняков" в 2013 году. В этом сезоне бразилец провел 24 встречи, в которых сумел отличиться 2 голами и 4 результативными передачами.
Теги: Донбасс, контракт, полузащитник, ФК "Шахтёр"
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