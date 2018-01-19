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В украинском дерби на Australian Open сенсации не произошло

19.01.2018 09:45
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В украинском дерби на Australian Open сенсации не произошло

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем переиграла 15-летнюю соотечественницу Марту Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает ТСН.
Поединок продолжался ровно 1 час и завершился со счетом - 6:2, 6:2.
В следующем раунде сильнейшая украинская теннисистка сыграет против чешки Денисы Аллертовой, которая занимает 130-ю строчку в мировом рейтинге.



Теги: теннис, Australian Open, Элина Свитолина
 
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