В украинском дерби на Australian Open сенсации не произошло

19.01.2018 09:45

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем переиграла 15-летнюю соотечественницу Марту Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает ТСН.

Поединок продолжался ровно 1 час и завершился со счетом - 6:2, 6:2.

В следующем раунде сильнейшая украинская теннисистка сыграет против чешки Денисы Аллертовой, которая занимает 130-ю строчку в мировом рейтинге.