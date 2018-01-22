Роналду получил травму лица в игре с "Депортиво" (ВИДЕО)

22.01.2018 11:00

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил травму лица в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво", сообщает ТСН.

Досадный случай для звездного нападающего произошел на 84-й минуте встречи, когда тот забивал гол в ворота соперников. Роналду получил от оппонента бутсой прямо в лицо.

Немного испугавшись, Криштиану решил проверить состояние своего лица с помощью телефона, который ему принес один из тренеров "сливочных".

После этого случая Роналду вынужден был покинуть поле, оставив таким образом свою команду в меньшинстве, ведь на тот момент все замены у мадридцев были сделаны.

По словам наставника Реала Зинедина Зидана, форвард в порядке, несмотря на полученное рассечение. При этом Зидан отметил, что Роналду нанесли пару швов на поврежденное место.