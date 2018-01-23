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Александр Усик попробовал себя в качестве рэпера (ВИДЕО)
Чемпионом WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик записал песню на английском языке под названием "I'm very feel". Песня была опубликована на YouTube-канале Boxing.Ua, передает УНН.
Так, отмечено, что во время взвешивания перед поединком Усик-Хук, украинский спортсмен на вопрос журналиста "Как вы себя чувствуете?" (Нow do you feel?) ответил "I'm feel! I'm very feel!". Хоть это и неправильно, его уверенность в себе в тот момент очень понравилась публике. На следующий день, непосредственно перед боем, Усик целенаправленно так же ответил на аналогичный вопрос.
"В этот момент и возникла идея создания песни, которая была уже записана в студии с Александром Усиком через полтора месяца после рождения фразы "I'm very feel", - говорится в подписи под видео.
Напомним, бой между украинским чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и латвийским чемпионом WBC Марисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series пройдет в Риге. Двое непобедимых бойцов встретятся в полуфинале боксерской Лиги чемпионов (WBSS) 27-го января.
Теги: видео, рэп, Александр Усик
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