Последние новости раздела
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций14:50
- МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане14:00
- В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины09:00
- Александр Усик попробовал себя в качестве рэпера (ВИДЕО)15:55
- Роналду получил травму лица в игре с "Депортиво" (ВИДЕО)11:00
- "Донбасс" обыграл "Кременчук" в седьмой раз21:15
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- В украинском дерби на Australian Open сенсации не произошло09:45
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане
24.01.2018 14:00
На зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже болельщикам запрещено проносить российский флаг на трибуны. Такое решение опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте, сообщает СТРАНА.ua.
Указывается, что на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, а сборная Россия как раз и отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.
"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх - запрещены", - пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане.
Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Теги: Россия, запрет, флаг, Олимпиада-2018
Читайте также:
- Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ
- Роспотребнадзор подписал документы о запрете украинских сыров
- Российский посол объяснил, почему запретили украинские сыры
- Россия запретила ввоз украинских конфет
- Сырная война. Потери украинских сыроделов и фермеров исчисляются десятками миллионов долларов
- Россия согласилась выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно