Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций

24.01.2018 14:50

В Лозанне впервые состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - нового турнира национальных сборных, который призван заменить большую часть товарищеских матчей, сообщает Апостроф.

По итогам жеребьевки своих соперников по Дивизиону B узнала сборная Украины. Соперниками украинской сборной по группе стали сборные Словакии и Чехии.

С каждым из соперников "желто-синие" проведут по два матча - дома и на выезде. Лучшая команда подгруппы получит путевку в Дивизион А, а худшая опустится в Дивизион С.

Первые матчи Лиги наций УЕФА пройдут в сентябре 2018 года. Дебютный турнир продлится до июня 2019 года.