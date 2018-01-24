Последние новости раздела
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций14:50
- МОК запретил российский флаг на Олимпиаде в Пхенчхане14:00
- В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины09:00
- Александр Усик попробовал себя в качестве рэпера (ВИДЕО)15:55
- Роналду получил травму лица в игре с "Депортиво" (ВИДЕО)11:00
- "Донбасс" обыграл "Кременчук" в седьмой раз21:15
- Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины20:57
- В украинском дерби на Australian Open сенсации не произошло09:45
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
Сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
24.01.2018 14:50
В Лозанне впервые состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА - нового турнира национальных сборных, который призван заменить большую часть товарищеских матчей, сообщает Апостроф.
По итогам жеребьевки своих соперников по Дивизиону B узнала сборная Украины. Соперниками украинской сборной по группе стали сборные Словакии и Чехии.
С каждым из соперников "желто-синие" проведут по два матча - дома и на выезде. Лучшая команда подгруппы получит путевку в Дивизион А, а худшая опустится в Дивизион С.
Первые матчи Лиги наций УЕФА пройдут в сентябре 2018 года. Дебютный турнир продлится до июня 2019 года.
Теги: жеребьевка, Сборная Украины, группа, Лига Наций
Читайте также:
- Лига чемпионов: румынские обидчики «Шахтера» точат зубы на немцев
- Украинская молодежь потягается с голландцами за поездку на Евро-2011
- Баскетбольный клуб "Донецк" едет к побратимам
- Новый сезон чемпионата Украины по футболу: все матчи
- "Шахтер" начнет борьбу за Кубок Украины в Мариуполе
- Тимощук уходит из национальной сборной Украины
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно