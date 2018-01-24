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В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины

24.01.2018 09:00
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В Киеве представили форму для олимпийской сборной Украины

В Киеве состоялась церемония проводов украинской сборной на XXIII зимние Олимпийские игры в Южной Корее, во время которой состоялась презентация новой спортивной формы, передает УНН.
Презентовали форму чемпионы и призеры Олимпийских игр. Среди них Наталья Добрынская, Юрий Чебан, Елена Петрова, Денис Беринчик, Дмитрий Мыцак, Юлия Левченко и другие.
Спортсмены устроили перформанс на сцене, после чего продефилировали в новой форме.
Дизайн коллекции на зимнюю Олимпиаду 2018 разработала молодая команда украинских дизайнеров совместно с членами Комиссии атлетов НОК. При разработке были учтены пожелания спортсменов.
Новый принт зимней Олимпийской коллекции "Золотой колос" - это абстрактное отражение национального символа Украины - желтого пшеничного поля на голубом фоне.
Новая форма включает в себя более 50 наименований спортивной экипировки, предназначенных как для парадной, так и для повседневной носки.



Теги: форма, Олимпиада-2018, Сборная Украины
 
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