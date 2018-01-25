Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Бриедис

25.01.2018 16:15

В полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и чемпионом WBC Майрисом Бриедисом букмекеры считают фаворитом украинского боксера, сообщает ICTV.

Битва двух доселе не знающих поражений на профессиональном ринге тяжеловесов пройдет 27 января 2018 года в Риге, на Арена Рига, вместимость которой составляет 10 тыс. человек.

Коэффициент на победу Усика от БК Parimatch составляет всего 1,13. Виктория же Бриедиса котируется коэф. 6,00.