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Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Бриедис
25.01.2018 16:15
В полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBO в тяжелом весе Александром Усиком и чемпионом WBC Майрисом Бриедисом букмекеры считают фаворитом украинского боксера, сообщает ICTV.
Битва двух доселе не знающих поражений на профессиональном ринге тяжеловесов пройдет 27 января 2018 года в Риге, на Арена Рига, вместимость которой составляет 10 тыс. человек.
Коэффициент на победу Усика от БК Parimatch составляет всего 1,13. Виктория же Бриедиса котируется коэф. 6,00.
Теги: бокс, прогноз, букмекер, Александр Усик
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