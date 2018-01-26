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Россия планирует провести "утешительную олимпиаду"
Россия планирует организовать альтернативные спортивные соревнования для тех спортсменов, которые не попадают на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Привлечь к мероприятию планируют и зарубежных спортсменов, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое заявление сделал министр спорта России Павел Колобков. По его словам, эти соревнования не будут Олимпиадой в общем смысле, а отдельным турниром с участием иностранных спортсменов, для которых будут подобраны удобные даты.
"Сейчас работаем над техническими деталями. Наши спортсмены должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас", – добавил российский министр.
В то же время Колобков заметил, что запрета на участие неприглашенных на Олимпийские игры спортсменов в других соревнованиях нет.
Теги: Россия, альтернатива, Олимпиада-2018
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