Россия планирует провести "утешительную олимпиаду"

26.01.2018 09:10

Россия планирует организовать альтернативные спортивные соревнования для тех спортсменов, которые не попадают на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Привлечь к мероприятию планируют и зарубежных спортсменов, сообщает Телеканал новостей «24».

Такое заявление сделал министр спорта России Павел Колобков. По его словам, эти соревнования не будут Олимпиадой в общем смысле, а отдельным турниром с участием иностранных спортсменов, для которых будут подобраны удобные даты.

"Сейчас работаем над техническими деталями. Наши спортсмены должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас", – добавил российский министр.

В то же время Колобков заметил, что запрета на участие неприглашенных на Олимпийские игры спортсменов в других соревнованиях нет.